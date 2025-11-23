197 ülke Türkiye'de masaya oturacak... COP31 için iki şehir ön plana çıkıyor

Bu kapsamda, COP'un işleyişinden ev sahipliğinin getirdiği sorumluluklara kadar süreci beş soruda derlendi.

1- COP nedir?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) en üst karar organı olarak her yıl toplanan "Taraflar Konferansı"nı ifade ediyor.

197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP'larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

2- COP'a ev sahipliği yapmak ne gibi avantajlar sağlar?

Ev sahipliği, ülkelere hem diplomatik hem ekonomik hem de çevresel birçok kazanım sunuyor. Bir ülke COP'a ev sahipliği yaptığında, küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük elde ediyor. Zirveye katılan on binlerce delege sayesinde turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor.

Bu süreç aynı zamanda ev sahibi ülkede yeşil dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırıyor. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehircilik ve iklim uyum projeleri daha güçlü bir şekilde gündeme taşınıyor. Uluslararası finans kuruluşları ve iklim fonlarının ilgisi artarken, ülke temiz enerji ve iklim finansmanı alanlarında daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip oluyor. Bununla birlikte ev sahibi şehir, iki hafta boyunca dünyanın dikkatini üzerine çekerek "iklim diplomasisinin merkezi" konumuna geliyor ve küresel tanınırlığını güçlendiriyor.

3- Şimdiye kadar hangi ülkeler ev sahipliği yaptı?

COP toplantıları 1995'ten bu yana farklı kıtalarda dönüşümlü olarak gerçekleştirildi. Bazı öne çıkan ev sahibi ülkeler şöyle:

COP1 Almanya (Berlin), COP3 Japonya (Kyoto), COP15 Danimarka (Kopenhag), COP21 Fransa (Paris, burada Paris Anlaşması kabul edildi), COP26 Birleşik Krallık (Glasgow), COP27 Mısır (Şarm el-Şeyh), COP28 Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), COP29 Azerbaycan (Bakü, 2024), COP30 Brezilya (Belem, 2025)

Türkiye, gelecek yıl ilk kez COP toplantılarına ev sahipliği yapacak.