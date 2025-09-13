1980'lerde görülüyordu... Kuşadası'nda yıllar sonra bir ilk yaşandı, hemen korumaya alındı

Kuşadası'nda yıllar sonra bir ilk yaşandı. 1980 ve 1990'lı yıllarda ilçede görülen kum zambağı, yıllar sonra beyaz çiçeklerini açtı.

1980'li ve 1990'lı yıllarda Kuşadası'nın kıyı kumullarında yoğun olarak görülen kum zambakları, yazlık konutların hızla yayıldığı kıyı bölgelerinde büyük ölçüde yok oldu.

Yıllar sonra, Güzelçamlı Gölkent Sitesi önünde açan tek bir kum zambağı, geçmişteki sahil manzaralarını ve eski yoğunlukta kum zambağı görme umudunu yeniden akıllara getirdi.

Uzmanlar, kumullar korunarak kullanıldığı sürece kum zambaklarının çoğalmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Kuşadası'ndan Milli Park'a kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kıyı şeridi, hala kumullarla dolu.

Ancak yaz döneminde binlerce insanın kullandığı kumullar, özellikle doğru ve temiz kullanılmadığında çevre kirliliğine yol açıyor.

Belediye ekipleri, kirlenen kumulları sürekli temizlemek için çalışmalar yürütüyor.

Kumulların üzerinde araçların dolaşması, Pamucak sahillerinde olduğu gibi kum zambaklarının yok olmasına sebep oluyor.

Aynı zamanda, her yıl sayısı artan caretta caretta yuvaları da ciddi tehdit altında.

Yuva kontrollerinde, yuvaların içinde çocuk bezi, bira kapağı ve plastik atıklar bulunuyor.

