1980'lerde görülüyordu... Kuşadası'nda yıllar sonra bir ilk yaşandı, hemen korumaya alındı

1980'li ve 1990'lı yıllarda Kuşadası'nın kıyı kumullarında yoğun olarak görülen kum zambakları, yazlık konutların hızla yayıldığı kıyı bölgelerinde büyük ölçüde yok oldu.

Yıllar sonra, Güzelçamlı Gölkent Sitesi önünde açan tek bir kum zambağı, geçmişteki sahil manzaralarını ve eski yoğunlukta kum zambağı görme umudunu yeniden akıllara getirdi.