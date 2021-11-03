1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

"GÖZLERİNDEN TANIDIM"

35 yıl önce bir "talihsizlik" sonucu ayrıldıklarını dile getiren Mualla Beytül ise mutluluğunu "Bundan sonra hayatımıza bakacağız" sözleriyle ifade etti.

"İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu" diyen Beytül şöyle devam etti:

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor."