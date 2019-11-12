1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

1999 yılında Düzce'nin Kaynaşlı ilçe üstünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Mezarları temizleyen vatandaşlar, gözyaşı döktü. Vatandaşlar, depremde yaşamını yitiren yakınlarının mezarı başında dua etti.
Vatandaşlardan Halim Akyüz, yaptığı açıklamada, depremi yaşayanlardan biri olduğunu söyledi.
Kaynaşlı'nın deprem sırasında adeta yangın yerine döndüğünü belirten Akyüz, şöyle konuştu:
"Allah o günleri bir daha göstermesin. Tabii ki çok büyük olaylar yaşadık. Eşi dostu kaybettik. Çocuklarımızı, anne babalarımızı kaybettik. Burada oğlum, kayınvalidem, kayınbiraderimin iki çocuğu var. Bütün aile enkazdaydı. O gün 4 ölü, 5 yaralı çıkardık. Büyük acıydı. Bunu yaşayan bilir. Kelimelerle anlatılmaz."
Seval Veziroğlu da depremde oğlunun hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Nasıl anlatayım? Bunu yaşamak çok kötü. Acılar aynı o günkü gibi. Fark eden bir şey yok. Aklımızdan çıkmıyor zaten. Bu korku unutulmaz." ifadelerini kullandı.