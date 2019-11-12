1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Kaynaşlı'nın deprem sırasında adeta yangın yerine döndüğünü belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Allah o günleri bir daha göstermesin. Tabii ki çok büyük olaylar yaşadık. Eşi dostu kaybettik. Çocuklarımızı, anne babalarımızı kaybettik. Burada oğlum, kayınvalidem, kayınbiraderimin iki çocuğu var. Bütün aile enkazdaydı. O gün 4 ölü, 5 yaralı çıkardık. Büyük acıydı. Bunu yaşayan bilir. Kelimelerle anlatılmaz."