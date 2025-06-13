2,5 yaşındaki çocuk ilk kez duymaya başlayınca ağladı

"BUGÜN O AĞLADIĞI İÇİN BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Çocuğun babası Ahmet Gençarslan da yapılan ilk işitme testinin olumlu sonuçlanmasıyla, ailece çok heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirdi.



Günlerce bunun hayalini kurarak yaşadıklarını vurgulayan Gençarslan, "Bugün ilk defa çocuğumuz işitme testini geçti. Duyuyor artık, çok mutluyuz. Duyduğu seslere ağlayarak tepki verdi. Kimse evladının ağlamasını istemez ama bugün o ağladığı için biz çok mutluyuz. Çünkü ağladığında ses duyduğunu biliyoruz. Çocuğumuzla iletişim kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.