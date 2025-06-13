2,5 yaşındaki çocuk ilk kez duymaya başlayınca ağladı
Konya'da işitme engelli olarak dünyaya gelen küçük Mustafa Zahit, beyin sapına yerleştirilen işitsel implant sayesinde ilk kez duymaya başladığı seslere ağlayarak tepki verdi.
Dünyaya geldiğinde yapılan testlerde işitme engelli olduğu belirlenen 2,5 yaşındaki Mustafa Zahit Gençarslan'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan incelemelerde, doğuştan iç kulak yapılarının ve işitme sinirinin gelişmediği tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun beyin sapındaki işitme merkezine duymasını sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.
Mustafa Zahit'in, ameliyattan 1,5 ay sonra yapılan kontrollerde, ilk kez duymanın heyecanı ve korkusuyla, seslere ağlayarak tepki vermesi herkesi sevindirdi.