2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı annesinin bir haftadır uyuduğunu zannettiği 2 aylık Mehtap bebeğin ağzı bağlı siyah çöp poşetinde bulunduğu ortaya çıktı.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 1

Adana'da uyuşturucu bağımlısı anne ve babanın bebeklerinin bir hafta önce öldüğünü fark etmediği olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 2

Anne Ayşegül Talay’ın ihbarı üzerine adrese gelen ekiplerin, Mehtap bebeği, ağzı bağlı siyah çöp poşette bulduğu belirtildi.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 3

Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini iddia etti.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 4

Komşu, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi." diye konuştu.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 5

"Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı." ifadelerini kullanan komşuyu İtfaiye yetkilileri de doğruladı.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 6

BİSKÜVİ ALMAZ OLMUŞ

Ayşegül Talay’ın düzenli olarak alışveriş yaptığı mahalle bakkalı da zaman zaman kendisinden bebek bisküvisi satın aldığını, olay öncesi bisküvi alışverişini kestiğini ifade etti.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 7

EV KUNDAKLANDI

Bebeğin ölü bulunduğu ev ise dün akşam kundaklandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 8

Görgü tanıkları evi, Ayşegül'ün ağabeyinin yaktığını iddia etti.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 9

2 katlı evin Suat Talay ve 2 kardeşine anne ve babalarından miras kaldığı, bir süre öncesine kadar birlikte yaşayan kardeşlerin, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ilişkileri bozulunca başka evlere taşındığı öğrenildi.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 10

SAHİP ÇIKAN OLMADI

Mehtap bebeğin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cesedine sahip çıkan olmadı.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 11

Bebek, 15 günlük yasal sürede teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından toprağa verilecek.

2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu - 12
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