2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı anne ve babanın bebeklerinin bir hafta önce öldüğünü fark etmediği olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Anne Ayşegül Talay’ın ihbarı üzerine adrese gelen ekiplerin, Mehtap bebeği, ağzı bağlı siyah çöp poşette bulduğu belirtildi.
Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini iddia etti.
Komşu, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi." diye konuştu.
"Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı." ifadelerini kullanan komşuyu İtfaiye yetkilileri de doğruladı.
Ayşegül Talay’ın düzenli olarak alışveriş yaptığı mahalle bakkalı da zaman zaman kendisinden bebek bisküvisi satın aldığını, olay öncesi bisküvi alışverişini kestiğini ifade etti.
Bebeğin ölü bulunduğu ev ise dün akşam kundaklandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti.
Görgü tanıkları evi, Ayşegül'ün ağabeyinin yaktığını iddia etti.
2 katlı evin Suat Talay ve 2 kardeşine anne ve babalarından miras kaldığı, bir süre öncesine kadar birlikte yaşayan kardeşlerin, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ilişkileri bozulunca başka evlere taşındığı öğrenildi.
Mehtap bebeğin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cesedine sahip çıkan olmadı.
Bebek, 15 günlük yasal sürede teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından toprağa verilecek.