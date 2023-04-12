2 aylık Mehtap'ın ölümü: Bebek çöp poşetinde bulundu

Komşu, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi." diye konuştu.