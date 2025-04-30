2 belirtiyle hastaneye kaldırıldı: 100 dakika "geçici ölüm"ü yaşadı

"ÇOK UZUN BİR AMELİYATTI"

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte bulunan Op. Dr. Şahin Kapan ise kitaplardan öğrendikleri 'fil hortumu' tekniğinin nasıl yapıldığını önceleri tahayyül bile edemediğini söyledi. Op. Dr. Kapan, şunları kaydetti:



"Prof. Dr. Erdil önderliğinde bu ameliyata girerek nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Belki ömrümde bir daha görmeyebilirim böyle bir ameliyatı. Meslek hayatım yetmeyebilir. 20 yıllık kalp ve damar uzmanlığım olmasına rağmen çok uzun bir ameliyattı. Ne çektiğimizi bir biz, bir de Allah biliyor. Allah'tan hastamız hayatta, sağlıklı, kontrollerine geliyor. Bu bizim için çok sevindirici."



YÜKSEK TANSİYON ÖNEMLİ BİR FAKTÖR



Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gökhan Özerdem de aort diseksiyonu ile ilgili bilgiler verdi. Aort damarındaki genişlemenin saptanabilir bir durum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özerdem, aort yırtılmasında en büyük risk faktörünün aort genişlemesi ve yüksek tansiyon olduğunu kaydetti. Aort genişlemesi tanısı alan hastanın 6 ayda bir hekim kontrolüyle takip altında tutulduğunu anlatan Doç. Dr. Özerdem, aort çapı 50 milimetre altında olan hastalara cerrahi düşünülmediğini, 50 milimetrenin üzerine çıktığı zaman cerrahi uygulandığını ifade etti. Doç. Dr. Özerdem, aort damarı sınırlı geniş olan bazı hastaların da eşlik eden yandaş kalp rahatsızlıkları olması durumunda erken ameliyat kararı verilebildiğini vurguladı.



HASTANEYE ULAŞABİLMEK ÖNEMLİ



Ancak son yıllarda aortta genişleme olmadan yırtılmalar olabildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özerdem, aort yırtılmasının nedenleri arasında yüksek tansiyonun yanı sıra, kan yağlarının yüksekliği, damar içindeki lezyonlar ve genetik faktörler bulunduğunu kaydetti. Aort yırtılmasında en önemli noktanın hastaneye ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özerdem, "İlk 72 saat içinde hastaların yaklaşık yüzde 80'ini, cerrahi müdahale olmazsa kaybediyoruz. Bir kısım hasta bize hiç gelemeden hayatını kaybediyor. Bu hastalarda ani yırtılma sonucu akciğerlere, kalbin içine, kalp zarına doğru açılma oluyor. O hastalar genellikle bize hiç ulaşamayan hastalar. Ulaşsa da kalp ciddi hasar almış oluyor. Cerrahi müdahale dört dörtlük olsa bile süreç uzayabiliyor ve sonuç kötü olabiliyor" diye konuştu.





