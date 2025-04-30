2 belirtiyle hastaneye kaldırıldı: 100 dakika "geçici ölüm"ü yaşadı
Antalya'da ani kalp ve sırt ağrısıyla hastaneye kaldırılan Mustafa Şahin (52), aort diseksiyonu (aort yırtılması) tanısıyla alındığı 7 saatlik ameliyatta vücut ısısı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika 'geçici ölüm'ü yaşadı. Ekipte yer alan doktorlar, zorlu ameliyatı "Ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor" sözleriyle anlattı.
Antalya Şehir Hastanesi'ne 2 ay önce ani kalp ve sırt ağrısı şikayetiyle gelen Mustafa Şahin'in boydan boya yırtıldığı belirlenen aort damarı, tıpta çok az gerçekleştirilen 'fil hortumu' tekniği kullanılarak yapay damarla değiştirildi. Ameliyatın 100 dakikalık bölümünde hastanın tüm vücut kan dolaşımı durdurulup sadece beyne kan dolaşımı sağlanarak vücudu 22 dereceye kadar soğutuldu. 100 dakika boyunca 'geçici ölü' olan hasta, Antalya Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Klinik ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği ameliyat sonunda hiçbir nörolojik bulgu yaşamadan sağlığına kavuştu.
"YÜZDE 25'İ HASTANEYE YETİŞEMEDEN ANİ ÖLÜMLER OLUYOR"
Prof. Dr. Nevzat Erdil, hastanın şiddetli göğüs ve sırt ağrısıyla ambulansla getirildiği acil serviste ilk anda kalp krizi açısından değerlendirildiğini belirtti. Ayrıntılı tetkiklerde akut Tip A aort diseksiyonu saptandığını kaydeden Prof. Dr. Erdil, "Bu tip hastaların yaklaşık yüzde 25'i hastaneye yetişemeden ani ölümler oluyor. Yetişebilen hastalarda ise teşhis geciktiğinde ölüm olabiliyor" dedi. Aort diseksiyonu semptomlarının pek çok hastalıkla karıştırılabildiğini anlatan Prof. Dr. Erdil, bu nedenle bu tip bir tabloyla gelen hastada aort diseksiyonundan şüphelenerek, hızlı tanı konulması ve bu ameliyatın yapılabildiği merkeze hızlıca getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.