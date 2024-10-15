2 bin 200 rakımda bulunan yaylaya çıkıyorlar: "Buralar bizlerin gelir kaynağı"
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen 2 bin 200 rakımda bulunan doğal güzelliği ile büyüleyen yayladan vazgeçemiyor.
Dağ turizmi ile dikkat çeken Kastamonu'nun yaylaları, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da ev sahipliği yapıyor. Tosya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını otlatmak için her yaz 2 bin 200 rakımdaki Ekincik Yaylasında konaklıyor.