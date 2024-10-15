2 bin 200 rakımda bulunan yaylaya çıkıyorlar: "Buralar bizlerin gelir kaynağı"

Nisan ayında yaylaya taşındıklarını söyleyen Sebahat Yalçın, “Nisan ayında yaylaya çıkıyoruz, burada hayvanları otlatıyoruz. Hayvanlardan süt, peynir alıyoruz, çökelek yapıyoruz. Benim ikiz çocuklarım da var, onları da yanıma alıyorum. Ben, yaylaya çıkmayı çok seviyorum. Benim ölümü de bu yaylaya koyun diyorum. 28 yıldır yaylaya hayvan otlatmaya çıkıyorum. Komşularımızın da hayvanları oluyor, onları da otlatıyorum. Bizlere emanet ediyorlar, bizler de hem komşularımızın hayvanlarını hem de kendi hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.