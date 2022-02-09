2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.

Haberler - DHA 09.02.2022 - 14:49

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 1

, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor.

Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 2

SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı.

Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 3

2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI

10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 4

"SON 20 YILIN EN YÜKSEK KAR YAĞIŞI"

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay ’de herkesi üzmüştü" diye konuştu.

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 5

"TEKRAR FLAMİNGO CENNETİ OLACAK"

Su seviyesinin yükselmesiyle Tuz Gölü'nün tekrar 'flamingo cenneti' olacağını belirten Özdemir, "Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" dedi.

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 6
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 7
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 8
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 9
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 10
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 11
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 12
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 13
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 14
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi - 15

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