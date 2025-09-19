2 bin 500 liraydı bu yıl 6 bin liradan satılacak: Sofralık lezzet için geri sayım başladı
Kars'ın meşhur lezzetlerinden biri olan kaz eti için hazırlıklar başladı. Bölge halkı, kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan kazları kesime hazırlayarak geleneksel lezzeti sofralara taşımak için sabırsızlanıyor. Arpa ve buğday verilerek besiye alınan kazlar kar yağınca kesilecek.
24 yıl İstanbul’da yaşayan ve baba ocağı Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne göç ederek yerleşen Haluk Koçak, kaz yetiştiriciliğine başladı. 50 kaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan ve damızlık kazlarıyla birlikte yaklaşık 500 kaz varlığına ulaşan Koçak, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kazlarını besiye aldı.