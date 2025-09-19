2 bin 500 liraydı bu yıl 6 bin liradan satılacak: Sofralık lezzet için geri sayım başladı

Öte yandan Kars kazı, özel yetiştirme yöntemleri ve yöresel iklimin etkisiyle kendine has bir lezzete sahip. Yaz boyunca meralarda serbestçe dolaşan kazlar, sonbahar aylarında özel besleme (karsaklama) adı verilen bir süreçle kışa hazırlanıyor. Bu süreçte arpa ve buğday gibi tahıllarla beslenen kazların etleri yağlanarak daha lezzetli ve sulu hale geliyor.



Karslılar için kaz eti sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Özellikle kış aylarında köylerde tandırda pişirilen kaz hem çok lezzetli oluyor, hem de kaz etinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Kars’a dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği kaz, restoranlarda bulgur pilavı ile birlikte yerini alıyor.





