2 bin 500 rakımda 5 metre karla mücadele

"ÇIĞ TEHLİKESİ EKİPLERİ ZORLUYOR"

Çığ oluşma riski altında korkulu bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan İl Özel İdaresi ekip şefi Hakan Çolak, “10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’nda, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 ile 6 metreyi bulmaktadır. Çığ oluşma tehlikesi sebebiyle, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ancak gidebiliyoruz. 7/24 esasına göre çalışmaktayız ancak çığ tehlikesi korkusundan ekipler zorlanmaktadır" diye konuştu.