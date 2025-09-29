2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor

Kaledeki dehlizin dip noktasına raylı sistem ile kolay bir şekilde inilebildiğine değinen Tavlı, "Buraya gelen turistler 234 metre derinlikteki dehlize raylı sistem sayesinde inebiliyor. Bu nedenle kale bu yönüyle ayrı bir özellik arz etmekte." dedi.

Tavlı, kalenin açıldığı 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu aktararak, "Ünye Kalesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yıl sonu itibarıyla bu sayısının 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.