2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor
Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, yaklaşık dört ayda 290 bin kişiyi ağırladı.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin yenilenen yüzüyle hem tarihi hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
İlçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kalenin, 2 bin 500 yıllık olduğunu belirten Tavlı, kalenin 6 yıllık çalışma sonrası yaklaşık 4 ay önce turizme açıldığını hatırlattı.