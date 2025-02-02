Tunceli'de sular çekilince ortaya çıktı: 2 bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor
Tunceli'de, Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen ve 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’nin alt kısmında bulunan nizamiyesi, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi düşünce ortaya çıktı.
Milattan önce 8’inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı’nın kurulmasıyla su altında kalarak ada görünümüne kavuştu.
Pertek ilçesinin önemli tarihi ve turistik değerlerinden olan kale, Urartuların yanı sıra Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşurken, surlar arasında da yapı kalıntıları bulunuyor.