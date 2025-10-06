2 bin bina direkt fay hattı üzerinde! Belediye Başkanı: İnsanın içini ürperten kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDEN FAY HATTI GEÇİYOR"

Manisa merkezinden aktif bir fay hattının geçtiğine işaret eden Tatar, "Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var." dedi.

Fatın üzerinde çok sayıda bina olduğunu söyleyen Tatar, "Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık bin 500-2 bin civarında bina mevcut." ifadelerini kullandı.