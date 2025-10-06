2 bin bina direkt fay hattı üzerinde! Belediye Başkanı: İnsanın içini ürperten kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık
Türkiye'nin deprem tehdidi en yüksek şehirlerinden Manisa'da 2 bine yakın bina fay hattının üzerinde yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, şehirdeki yapı stokuna ilişkin harita için, "İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.
Türkiye ağustos ayından bu yana Balıkesir ve çevresinde yaşanan depremleri konuşuyor.
Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ise Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5,4'lük sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasına soktu.
Bu iki şehire yakın bir konumda bulunan Manisa da Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek şehirlerinde biri.
