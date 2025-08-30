2 bin yıllık gözyaşı şişelerini yeniliyor: Sadakatin göstergesiydi
Ankara'da cam üfleme sanatçısı Fatih Gölbaşı (70), arkeolojik kazılarda hasarlı olarak bulunan ve tarihinin milattan önce 400'lere dayandığı belirtilen, kadınların askere giden ya da hayatını kaybeden eşleri için akıttıkları gözyaşlarını sakladıkları gözyaşı şişelerini, restore edip aslına uygun hale getiriyor.
Fatih Gölbaşı, 54 yıl önce ortaokulda babasının isteğiyle laboratuvarlar için cam aletleri yapan ustasının yanına çırak olarak girdi.