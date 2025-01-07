2 bin yıllık mozaiğin kalan parçası ahırdan çıkarılmayı bekliyor
Sivas'ta bir ahırın zemininde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık mozaik sergilenirken, Gürün ilçesindeki bir ahırın zemininde kalan parçası ise 22 yıldır çıkartılmayı bekliyor.
arihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi eser çeşitliliği ile ön plana çıkıyor. Yapılan arkeolojik kazılar sonrası gün yüzüne çıkarılan eserler, bakım ve onarımların ardından Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Sivas Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Tepecik Mozaiği ise eksik bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor