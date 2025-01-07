2 bin yıllık mozaiğin kalan parçası ahırdan çıkarılmayı bekliyor

''BİR BÖLÜMÜ AHIRDA KALDI''

Mozaikteki hayvan tasvirlerini anlatan Budaktaş, “Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde mozaiğin ana kompozisyonunu oluşturan hayvan tasvirleri ve figürlerinin Gürün'ün çok önemli bir doğal güzelliği olan Gökpınar Gölü ve çevresinde bulunan hayvanları tasvir ettiği düşünülüyor. Bu mozaik 2009 yılından itibaren Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. O dönem yapılan çalışmalar sonrası müzeye kazandırılmakla birlikte mozaiğin bir kısmının ahırda kaldığı biliniyor. Yaşanan hukuki süreçler var. Bu hukuki süreçler neticesinde mozaiğin eksik kalan kısımlarının da Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenerek tarih severlere seyir zevki yaşatılması bekleniyor” şeklinde konuştu.