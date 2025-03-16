2 çeşit ekmek için 7 kilometre yol kat ediyorlar: Saat 15.00'de yoğunluk başlıyor
Elazığ’da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. Elazığ’da kadınların yaptığı tandır ekmek için vatandaşlar kilometrelerce yol gelerek kuyruk oluşturuyor.
Elazığ’da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. İlk önce kız kardeşleriyle birlikte çalışan Gül, taleplerin artması ile sayıyı 10’u kadın toplam 12’ye kadar çıkardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar adeta tandıra akın etti.