2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
Tekirdağ'da taşan derenin suyuna kapılan Burak Önder ile Mustafa Aslan'ın ölümüne ilişkin bilirkişi heyeti raporunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu. İçişleri Bakanlığı, 2,5 yıl sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında soruşturma izin verdi.
Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması ile kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı.