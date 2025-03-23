2 çocuk annesi Gülizar devlet desteğiyle kurdu: 2 yılda sayıyı 12'ye çıkardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 çocuk annesi Gülizar Önol (36), Genç Kadın Girişimciler Projesi'nden faydalanıp eşi Bilal Önol (42) ile yerleştikleri köyde besicilik yapmaya karar verdi. Devlet desteğiyle iki yılda inek sayılarını 12'ye çıkaran bunun yanında yumurta ve bal üreten çiftten Gülizar Önol, "Bence zaten kadınlar yapabilir bu işi. Çünkü çok onlar da bir kadın olduğu için çok duygusallar. Bunların gebelik dönemi, doğum dönemi aynı kadın gibi" dedi.
Lüleburgaz'da yaşayan Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü mezunu Gülizar Önol ile eşi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Bilal Önol, 2 yıl önce köye yerleşip tarımla uğraşmaya karar verdi.