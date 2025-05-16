2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti: Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın
Bahar ayları, kenelerin en aktif olduğu dönem. Keneler genellikle zararsız olarak kabul edilse de, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara ve ciddi hastalıklara neden olabilirler. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta 35 yaşındaki Çiğdem Keskin, kene ısırığı nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı ve hayatını kaybetti. Peki, kene ısırığı durumunda ne yapılmalı?
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kene ısırığına bağlı olarak ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlenirken, bu durum özellikle kırsal bölgelerde endişe yaratıyor.
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra sağlık durumu kötüleşen Keskin, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan genç kadın hayatını kaybetti.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, sadece nisan ve mayıs aylarında kent genelinde sekiz kişinin KKKA şüphesiyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Bu kişilerden ikisi hayatını kaybederken, beşi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir hastanın ise tedavisi halen devam ediyor.