2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti: Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın

KENEYİ SAKIN KOPARMAYIN

Vücudumuzda bir kene fark ettiğimizde, vakit kaybetmeden müdahale etmemiz gerekir. Ancak bu müdahaleyi yaparken dikkatli olmalı ve kesinlikle keneye çıplak elle dokunmamalıyız. Bir bez, eldiven ya da poşet yardımıyla keneyi çıkarmaya çalışabiliriz. Eğer bunu güvenli bir şekilde yapamıyorsak, hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.



Kenenin ne zaman çıkarıldığı büyük önem taşır; zaman kaybı enfeksiyon riskini artırabilir. Bu yüzden keneyi kendimiz çıkarabiliyorsak hızlı ve dikkatli bir şekilde çıkarmalıyız. Ancak emin olamıyorsak profesyonel yardım almak en doğru tercih olacaktır.



Keneyi yakmak, üzerine kolonya, alkol ya da kimyasal madde dökmek gibi yöntemlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu tür müdahaleler keneyi strese sokarak, taşıdığı virüsleri kusmasına ve bizi enfekte etmesine yol açabilir. Ayrıca, keneyi çıkarırken vücut bütünlüğünü bozmamak da çok önemlidir. Kenenin baş kısmı vücutta kalırsa, hastalık bulaşma riski artar.



Keneyle karşılaştığınızda hızlı ama bilinçli hareket etmek, doğru yöntemleri kullanmak ve gerekirse sağlık uzmanlarından destek almak hayati önem taşır