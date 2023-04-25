2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hafta içinde düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek. salı ve çarşamba günleri hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek. MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı değerlendiriliyor.

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 10

26 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 11

27 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 12

28 NİSAN CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek - 13

29 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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