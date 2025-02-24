2 ilçe eksi 32,6 dereceyi gördü: En soğuk yer oldu, buzla kaplandı

"SANKİ YÜZ FELCİ YAŞIYORUZ"

Bursa'dan gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Sultan Özsezen (65), "Bursa'mız daha sıcak. Burası, o kadar soğuk o kadar soğuk. Yalnız bu güzellik karşısında bizler de alışıyoruz. Şu dönem soğuklara alıştık galiba. Gerçekten çok soğuk. Allah selamet versin burada yaşayanlara" diye konuştu.