2 ilçe eksi 32,6 dereceyi gördü: En soğuk yer oldu, buzla kaplandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili olurken, Erzurum'un Horasan ile Tekman ilçeleri, eski 32,6 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim yerleri oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölgenin en soğuk yerleşim birimleri, eksi 32,6 derece ile Erzurum'un 1650 rakımdaki Horasan ve 1800 rakımlı Tekman ilçesi oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.