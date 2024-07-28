2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'taki yangında bölgedeki 8 evin tahliye edildiği açıklandı. İzmir, Yalova, Gaziantep ve Hatay’da bugün çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.
Bugün birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edildi. İzmir, Yalova, Gaziantep ve Hatay’daki ayngınlar kontrol altına alınırken Kahramanmaraş ve Antalya'daki yangınlar ise devam ediyor.