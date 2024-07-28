2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'taki yangında bölgedeki 8 evin tahliye edildiği açıklandı. İzmir, Yalova, Gaziantep ve Hatay’da bugün çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

Bugün birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edildi. İzmir, Yalova, Gaziantep ve Hatay’daki ayngınlar kontrol altına alınırken Kahramanmaraş ve Antalya'daki yangınlar ise devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

BÖLGEDEKİ 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 6 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

Dumandan etkilenen 1 orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personellerinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü ifade etti. İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 5

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 6

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 7

Havadan ve karadan müdahale devam ederken, yerleşim alanlarına yakın olan alevler sebebiyle 7 ev boşaltıldı.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 8

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 9

YALOVA'DA 2 NOKTADA BAŞLAYAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 10

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 11

GAZİANTEP'TE YANGIN: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep'te çıkan orman yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

2 ilde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 12

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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