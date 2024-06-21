2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Manisa'nın Salihli ve Uşak'ın Ulubey ilçesindeki çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İzmir'in Torbalı, Aydın'ın Koçarlı ve Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 1

MANİSA

Salihli ilçesinin kırsal Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 2

Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın Yağbasan Mahallesi’nin yanı sıra Karasavcı Mahallesi’nde de etkili oldu.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 3

İKİ MAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Her iki mahallede vatandaşlar, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Yangına müdahale 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer ile sürüyor.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 4

AYDIN

Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.

Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 5

"EVLERİN ÇOĞU METRUK"

Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın diğer evlere sıçradı. Buradaki yangına da uçak ve helikopterin yanı sıra karadan müdahale edildi.

Bozdoğan ilçesindeki mahalleye geçen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 6

BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler mevkinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 7

Kepsut ilçesi Eşeler mevkinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton kapasiteli itfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 8

İZMİR TORBALI

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 9

UŞAK

Ulubey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile 1 helikopter sevk edildi.

2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 10

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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