2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

AYDIN

Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.



Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.