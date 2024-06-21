2 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Manisa'nın Salihli ve Uşak'ın Ulubey ilçesindeki çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İzmir'in Torbalı, Aydın'ın Koçarlı ve Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.
MANİSA
Salihli ilçesinin kırsal Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.