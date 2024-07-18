2 ilin sınırını değiştiren dava! Köylülerin 2 yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu. Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki ise azaldı.
Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı.