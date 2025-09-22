2 inekle başladı, sayıyı 17'ye çıkardı: Sıfır kilometre otomobil sahibi oldu

"DOĞAN DANALARI SATTIK , SIFIR MODEL ARABA ALDIK"

Aslan, "Osmanlı Mahallesi'nde oturuyorum. Belediyemizin sağladığı hayvan desteği sayesinde hayvan sahibi olduk. Bu bizim için büyük bir hayaldi. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, kendi imkanlarımızla almamız mümkün değildi. Belediyeden geldiklerinde, ‘Yeriniz var mı, hayvan beslemek ister misiniz?' diye sordular. Ben de ‘Eşim asgari ücretle çalışıyor, ancak evimizi geçindirebiliyoruz. Hayvan olursa elbette bakarız, yemini de alır besleriz.' dedim. Böylelikle beş yıl önce başladık. Sağ olsun Başkanımız Tahmazoğlu, bize iki inek verdi. Biri 6 aylık, diğeri ise 7 aylık gebeydi. Geldikten iki ay sonra doğum yaptı. Böylece hayvanlarımız çoğalmaya başladı. Şu anda 7 tane var. Toplamda 17'ye kadar ulaştı. Doğan danaları sattık, onların gelirinden bir araba aldık. 2023 model, sıfır bir araba alabildik" şeklinde konuştu.