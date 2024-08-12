2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı

İstanbul Tuzla'da 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. tutuklandı.

2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı - 1

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. ile bugün yakalanan müteahhit Mehmet Zeki V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı - 2

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi.

Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı - 3

Şüphelilerden müteahhit Mehmet Zeki V. tutuklandı, E.U, Ö.K, S.A. ve K.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı - 4

NE OLMUŞTU?

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.

2 işçinin can verdiği inşaatın firari müteahhit tutuklandı - 5

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı, bugün ise müteahhit Mehmet Zeki V. yakalanmıştı.

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