2 kişinin öldüğü, 3 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının çıktığı eve ilk olarak bir komşunun ulaştığını dile getiren Davut, şunları kaydetti:

"Komşu gelmiş. Merdivenden evin ön kapısının olduğu yere çıkmış kurtarabilirim diye ama kurtaramamış. Alevler üzerine gelince arka bahçedeki balkon tarafına dolanmışlar. Merdiven dayamışlar arka balkona. Atlayın aşağı demişler ama yaşlı oldukları için atlayamamışlar. Onlar da yukarı çıkıp alamamışlar. Bir şey yapamamışlar. Bir anda alevler yayılmış."