2 kişiye mezar olan otomobilin sürücüsüne 10 yıl 6 ay hapis
Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarparak 2 arkadaşının ölümüne neden olan otomobil sürücüsü "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Orkun U. (32) idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde giden Muhammed A. (44) hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı DAF marka TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.