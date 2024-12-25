2 kişiye mezar olan otomobilin sürücüsüne 10 yıl 6 ay hapis

Duruşmada tutuklu sanık Orkun U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Çil'in aile avukatı Burak Yardımoğlu, sanığın makas atarak ilerlediğini, eyleminin bilinçli taksir olduğunu, bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık, ölen kişilerin arkadaşları olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.