2 kız kardeş devlet desteğiyle üretmeye başladı: Bölgedeki kadınlara da örnek oluyorlar

"ABLAM BANA ÖRNEK OLDU"

Nazmiye Öztürk'ün kardeşi Bahar Dolmacı ise "Ev hanımıydım, ablam projeye başladığında ona yardım ettim. Çok heyecanlıydık, burada daha önce çilek yapan olmadığı için merak da ediyorduk. Hep yanındaydım, gidip geliyordum. İlk hasat çok güzeldi, çilekler inanılmaz lezzetliydi, mis gibi kokuyordu. Daha önce böyle çilek yemedik ve çevremizdeki herkes bayıldı. Ben de projeye katılmayı düşündüm. Ablam bana örnek oldu. Onun verdiği cesaretle ben de projeye katıldım, başlamış oldum. Bir dekar ablam başlamıştı, bir dekar da ben başladım, bir dönüm arazide birlikte üretmeye devam ediyoruz. Dönüşler çok güzel, 'İyi ki yapmışsınız bize cesaret verdiniz, biz de yapmak istiyoruz' diyorlar. Bunlar bizi aşırı mutlu etti. Büyütmeyi düşünüyoruz, tarım ilaçları kullanmadan da güzel şeyler yetiştiğini herkese göstermek istiyoruz. Herkese tavsiye ederim, toprağı seven herkes yapabilir. Biz daha önce topraktan anlamazdık ama öğrendik ve yapabildik. Çok mutluyuz" dedi.



