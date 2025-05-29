2 kız kardeş devlet desteğiyle üretmeye başladı: Bölgedeki kadınlara da örnek oluyorlar
İzmir Tire'de kadınlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi ile ilçede ilk kez organik çilek üretimine başladı.
2 yıl önce projeye katılan, bu yıl 2'nci hasadını gerçekleştiren Nazmiye Öztürk (47), geçen yıl kardeşi Bahar Dolmacı'yı (46) da teşvik ederek projeye katılmasını sağladı. 2 dekar alanda organik çilek üretimi yapan kız kardeşler bölgedeki kadınlara örnek oluyor.