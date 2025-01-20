2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı!

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.