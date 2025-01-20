2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı!
Manisa'da bir mermer ocağında içi su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya’nın ailesinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.