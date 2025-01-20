2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı!

Manisa'da bir mermer ocağında içi su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya’nın ailesinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı! - 1

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı! - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı! - 3

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı! - 4

15 YIL SONRA AYNI ACI

Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

2 kuzen su dolu çukurda boğuldu: 15 yıl sonra aynı acı! - 5
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