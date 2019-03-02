NTV

2 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

2 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 2 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    2 Mart 1956

    2 Mart 1956
    Fransa Fas'ın bağımsızlığını onayladı.
  • 2

    2 Mart 1994

    2 Mart 1994
    Yönetmen Bilge Olgaç, evinde çıkan yangında 54 yaşında öldü.
  • 3

    2 Mart 1994

    2 Mart 1994
    TBMM Genel Kurulunda DEP'li Leyla Zana, Ahmet Türk, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Sırrı Sakık ile bağımsız Mahmut Alınak'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Genel Başkan Hatip Dicle ve Orhan Doğan gözaltına alındı.
  • 4

    2 Mart 2000

    2 Mart 2000
    İngiltere, 16 aydır Londra'da ev hapsinde tutulan eski Şili diktatörü Pinochet'in salıverilmesine karar verdi. Pinochet, kendisini isteyen ülkeler itiraz etmeden, ülkeyi terk etti.
  • 5

    2 Mart 2004

    2 Mart 2004
    İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün büyük oğlu Ömer İnönü 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.
  • 6

    2 Mart 2014

    2 Mart 2014
    Cenevre'deki Müslüman Türklerin dini hizmetlerden daha rahat faydalanabilmesi için şehre atanan ilk imam Rüstem Çonoğlu, görevine başladı.
  • 7

    2 Mart 2016

    2 Mart 2016
    Kuzey Kore'ye yeni BM yaptırımları oy birliğiyle kabul edildi. Kararda, Kuzey Kore'ye giden ve bu ülkeden çıkan tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışlarının ise sınırlandırılması yer aldı.
  • 8

    2 Mart 2016

    2 Mart 2016
    İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Sadettin Ustaosmanoğlu'nun beraatine karar verdi.
  • 9

    2 Mart 2016

    2 Mart 2016

    UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu, Galatasaray'ı finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men etti.

  • 10

    2 Mart 2018

    2 Mart 2018
    Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin