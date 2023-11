Meslek hayatı boyunca 17 çırak yetiştirdiğini anlatan Uzun, "Şu an her biri İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı'nda çalışıyorlar. Bu meslek çok önemli. Bu mesleği yapmam da çok güzel duygularım var. Tamir yaparak kişileri sevindiriyorum, yeni ayakkabı almaktan da vazgeçiriyorum. Deri montların her türlü boyalarını, tamirlerini ve yakalarını söküp yapıyorum ve müşterilerimi memnun ediyorum. Kunduracılık, el işleri yaparken mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.