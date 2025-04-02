2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, otizmli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık yaratmayı, toplumsal anlayışı artırmayı ve otizmli bireylerin haklarını desteklemeyi amaçlar.

2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları - 1

Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gündür. Katar'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Moza bint Nasır'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 62/139 sayılı kararıyla tanımlanmış, 1 Kasım 2007'de tüm üyelerin desteğiyle kurulda kabul edilmiş ve 18 Aralık 2007 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları - 2

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB); dünyada ve Türkiye’de artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken ve her toplumda görülen özel bir gruptur. Zihinsel yetersizlikten sonra çocuklarda en sık rastlanan nöro-ge- lişimsel yetersizliktir.

2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları - 3

Buna ek olarak; akademik ve uygulamaya dönük çalışmaların diğer engel gruplarına göre daha geç tarihsel döneme rastladığı bir gruptur. Otizm spektrum bozukluğu; genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gös- teren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır.

2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları - 4

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

"Herkes farklıdır, herkes eşittir! Otizmin farkında ol, hayatı paylaş!"

"Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır!"

"Otizm eksiklik değil, farklılıktır! Farkında ol, destek ol."

"Sevgiyle, anlayışla ve empatiyle otizmin farkındayız!"

"Otizmin farkında ol, farklılıklara saygı duy!"

"Otizmi bir engel olarak değil, farklı bir bakış açısı olarak kabul edelim."

"Onların dünyasına bir adım at, fark yarat!"

"Otizmin farkında ol, hayatı paylaş!"

" Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır!"

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