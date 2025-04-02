2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları
2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, otizmli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık yaratmayı, toplumsal anlayışı artırmayı ve otizmli bireylerin haklarını desteklemeyi amaçlar.
Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gündür. Katar'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Moza bint Nasır'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 62/139 sayılı kararıyla tanımlanmış, 1 Kasım 2007'de tüm üyelerin desteğiyle kurulda kabul edilmiş ve 18 Aralık 2007 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.