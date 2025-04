2 Nisan ne günü? Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

"Herkes farklıdır, herkes eşittir! Otizmin farkında ol, hayatı paylaş!"



"Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır!"



"Otizm eksiklik değil, farklılıktır! Farkında ol, destek ol."



"Sevgiyle, anlayışla ve empatiyle otizmin farkındayız!"



"Otizmin farkında ol, farklılıklara saygı duy!"



"Otizmi bir engel olarak değil, farklı bir bakış açısı olarak kabul edelim."



"Onların dünyasına bir adım at, fark yarat!"



"Otizmin farkında ol, hayatı paylaş!"



