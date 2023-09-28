2 yaşındaki Asil yerde bulduğu çiviyi yuttu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Asil K. oyun oynarken yerde bulduğu çiviyi yuttu. Küçük Asil K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

2 yaşındaki Asil yerde bulduğu çiviyi yuttu - 1

İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk, oyun oynarken yerde bulduğu çiviyi yuttu.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Asil K., babaannesi mutfaktayken, oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu.

Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi.

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2 yaşındaki Asil yerde bulduğu çiviyi yuttu - 2

Araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, buradaki tetkiklerinin ardından sevk edildiği, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

2 yaşındaki Asil yerde bulduğu çiviyi yuttu - 3

Bebeğin yuttuğu çiviyi, doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi.

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