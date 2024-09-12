2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı

Tekirdağ'da rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek hastaneye götürülmüş, bebeğin şiddet gördüğü anlaşılmıştı. Beyin kanaması geçiren bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili bebeğin annesi ve komşularının 2 çocuğu tutuklandı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara uğradığını da söyledi.

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 1

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı.

Beyin kanaması geçiren çocuk ameliyat edildi, ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 2

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bebeğin annesi B. Y. ile, komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu tutuklandı.

Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 3

CİNSLE İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORUNDA

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini belirtti.

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 4

Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayrıntılı ihbarlar sayesinde çocuğumuza, bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve ayrıntılı tahkikat yürütülmektedir. Kati raporlar geldi. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarım hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş. Kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten 18 yaşından küçük çocukların tutuklamaya sevk edilme sebeplerinden birisi buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğramış olduğu doktor raporu, adli tıp raporlarında kesinleşmiş durumda." dedi. 

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 5
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı - 6
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