2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Şiddet gören bebeğin annesi ve 2 komşu çocuğu tutuklandı
Tekirdağ'da rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek hastaneye götürülmüş, bebeğin şiddet gördüğü anlaşılmıştı. Beyin kanaması geçiren bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili bebeğin annesi ve komşularının 2 çocuğu tutuklandı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara uğradığını da söyledi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Muayene sırasında bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı.
Beyin kanaması geçiren çocuk ameliyat edildi, ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.