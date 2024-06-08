2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz’ın cansız bedeni 10 saatlik çalışma sonucu evlerinin yakınındaki 8 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Mustafa’nın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde evlerinin yakınındaki 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz isimli çocuk, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Şanlıurfa’da 8 metre derinlikteki kuyuya düşen çocuk yaşamını yitirdi.