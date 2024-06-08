2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz’ın cansız bedeni 10 saatlik çalışma sonucu evlerinin yakınındaki 8 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Mustafa’nın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu - 1

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde evlerinin yakınındaki 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz isimli çocuk, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da 8 metre derinlikteki kuyuya düşen çocuk yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu - 2

Olay, Viranşehir’e bağlı kırsal Alakonak Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz’ın evlerinin önünden kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.
2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu - 3

Jandarma ve AFAD ekiplerinin 10 saatlik araması sonucu, çocuğun 8 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü belirlendi.

2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu - 4

Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni, 10 saat sonra 8 metrelik kuyuda bulundu - 5
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