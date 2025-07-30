2 yıl önce dikti, bu yıl meyve verdi: İklime uygun olmayan yerde yetiştirdi
Rizeli Sultan Yılmaz, iklim şartlarına uygun olmayan muz yetiştirmek için muz ağacı dikti. Geçen 2 yılda yaşadığı kötü tecrübe sonrasında bu yıl ağacın her şeyi ile ilgilenen Yılmaz, meyvelerini hava şartlarından zarar görmesin diye poşetle muhafazaya aldı.
Rize'nin Kalkandere ilçesi Adalar Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Sultan Yılmaz, çay bahçesine önce kivi ekti. Kividen verim alamayan Yılmaz bu kez muz ağacını denemek istedi.