2 yıl önce eşini kaybetti: Oğluyla birlikte çobanlık yapmaya başladı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde 2 yıl önce eşi hayatını kaybedince oğluyla birlikte çobanlık yapmaya başlayan Fatma Hülür (67), her yıl mayıs ayında koyun, manda ve inekleriyle yaylaya çıkıyor. Artık dönüş hazırlığı yaptıklarını belirten Hülür, “Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.
Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Hülür, 2 yıl önce eşi Nafız Hülür hayatını kaybedince oğlu Gurbet Hülür (38) ile birlikte çobanlık yapmaya başladı.