2 yıl önce İngiltere'den Sinop'a geldi: Devlet desteğiyle hayâlini gerçekleştirdi
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ile yüzde 70 hibe desteği alan Didem Kara, kendi lavanta bahçesini kurdu.
Gerze doğumlu olan 15 yıl boyunca İngiltere'de yaşayan Kara, çocukluk hayali olan kırsal yaşama dönerek, Gerze'nin Belören köyünde tarım sektörüne adım attı. 15 yıl boyunca İngiltere'de yaşamış olmasına rağmen hep hayalini kurduğu kırsal yaşam için 2 yıl önce Sinop'a geri döndü.