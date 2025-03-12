2 yıl önce İngiltere'den Sinop'a geldi: Devlet desteğiyle hayâlini gerçekleştirdi

Aldığı destekle lavanta bahçesini kuran Kara, kırsal yaşamın hep hayalini kurduğunu belirterek, "Sinop Gerze doğumluyum. Burasıda Gerze'ye bağlı Belören köyü, ananemin çiftliği çocukluğumda buralarda geçmişti. Ben 15 yıldır İngiltere'de yaşıyordum ama hep hayalim kırsala kendi çiftliğime dönmekti ve 2 yıl önce döndüm. Bu tarlada ananem tütün yetiştiriyordu. Ben de kendimi tarımsal faaliyetin içine nasıl dahil edebilirim, ne yapabilirim diye düşünürken lavanta tarlası kurmaya karar verdim. Bunun hayalini zaten kuruyordum uzun zamandır. Bu arada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bana bu Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden (KDAKP) bahsettiler. Projeye başvurduk, kabul edildi. Proje yazma desteği ve proje eğitimi aldık. Sonrasında tamamladık. Projeyi yaptım, lavanta bahçemi kurdum. Şuan lavantanın ve diğer aromatik bitkilerin yağlarını elde edebileceğim bir distilasyon makinem var. Bu sırada kendi erkek arkadaşımla beraber çok çalıştık bu proje için. İkimizde hem bu hayali gerçekleştirdik hem gelecekteki hayallerimize yardımcı oldu. Bu sürede ailem ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşların desteği çok önemliydi. Her zaman her aşamada hep yanımızdalardı ve hem fikirleriyle hem emekleriyle bize çok destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.



