2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde

2 yılın altında ceza alanların cezaevine girip girmeyeceği, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili konuşan Bakan Tunç, 2 yılın altında ceza alanlarla ilgili sistemin değişeceğini açıkladı. Peki, 2 yılın altında ceza alanlar cezaevine girecek mi?

2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde - 1

Ceza infaz sisteminde nasıl değişiklikler olacağı, Bakan Tunç açıklamaları sonrasında araştırılmaya başladı. 2 yılın altında ceza alanlar, iyi hal ve denetimli serbestlik gibi konuları yeniden değerlendirdiklerini belirten Bakan Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek." açıklamalarında bulundu. Peki, 2 yılın altında ceza alanlar cezaevine girecek mi? İşte ayrıntılar.

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2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde - 2

CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ceza infaz sistemiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.

Bilim adamlarınından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.

2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde - 3

2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Bakan Tunç açıklamalarının devamında 2 yılın altında ceza alanların cezaevine gireceğini belirtti ve şunları söyledi;

Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek."

2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde - 4

İYİ HAL İNDİRİMİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Tunç, iyi hal ve denetimli serbestliği de yeniden değerlendirdiklerini belirterek;

"İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir."

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