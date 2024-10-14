2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde

CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ceza infaz sistemiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;



"Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.



Bilim adamlarınından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.