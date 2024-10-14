2 yılın altında hapis ceza alanlar cezaevine girecek mi? Ceza infaz sistemi değişikliği gündemde
2 yılın altında ceza alanların cezaevine girip girmeyeceği, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili konuşan Bakan Tunç, 2 yılın altında ceza alanlarla ilgili sistemin değişeceğini açıkladı. Peki, 2 yılın altında ceza alanlar cezaevine girecek mi?
Ceza infaz sisteminde nasıl değişiklikler olacağı, Bakan Tunç açıklamaları sonrasında araştırılmaya başladı. 2 yılın altında ceza alanlar, iyi hal ve denetimli serbestlik gibi konuları yeniden değerlendirdiklerini belirten Bakan Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek." açıklamalarında bulundu. Peki, 2 yılın altında ceza alanlar cezaevine girecek mi? İşte ayrıntılar.