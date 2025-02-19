20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak?

Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası birçok ilde etkili olurken İstanbul’un kapısına dayandı. Yurt genelinde birçok il ve ilçede okullar, yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için tatil edildi. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Tuncel, Bingöl gibi illerde eğitim öğretime ara verilirken gözler megakent İstanbul’a çevrildi. İstanbul’da öğrenci nüfusunun yoğun olması ve ulaşımın büyük bir çoğunluğunun servisler aracılığıyla sağlanması sebebiyle tatil kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki 20-21 Şubat İstanbul okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İşte, İstanbul’da okulların durumuyla ilgili son gelişmeler…

20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 1

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da henüz kar yağışı başlamazken İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul’un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…

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20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 2

20-21 ŞUBAT İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.

20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 3

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.

20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 4

Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul’da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.

20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 5

“ PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul’da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken “ İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? - 6

Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise “ Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. “ dedi.

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