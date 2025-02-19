20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak?
Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası birçok ilde etkili olurken İstanbul’un kapısına dayandı. Yurt genelinde birçok il ve ilçede okullar, yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için tatil edildi. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Tuncel, Bingöl gibi illerde eğitim öğretime ara verilirken gözler megakent İstanbul’a çevrildi. İstanbul’da öğrenci nüfusunun yoğun olması ve ulaşımın büyük bir çoğunluğunun servisler aracılığıyla sağlanması sebebiyle tatil kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki 20-21 Şubat İstanbul okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İşte, İstanbul’da okulların durumuyla ilgili son gelişmeler…
Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da henüz kar yağışı başlamazken İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul’un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…