20 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
20 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 19 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
-
1
20 Aralık 1683II. Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.
-
2
20 Aralık 1924
''Kırkkilise''nin adı ''Kırklareli'' olarak değiştirildi.
-
3
20 Aralık 1938
İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı.
-
4
20 Aralık 1942
Erbaa Niksar'da 7,0 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi öldü.
-
5
20 Aralık 1955
1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri ''Hürriyet Partisi''ni kurdu.
-
6
20 Aralık 1964
İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nın açılışı faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı, 83 kişi yaralandı.
-
7
20 Aralık 1968
ABD'li yazar John Steinbeck öldü.
-
8
20 Aralık 1993
Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Hulusi Kentmen, 81 yaşında öldü.
-
9
20 Aralık 2006
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov Türkmenbaşı, 66 yaşında kalp krizinden öldü.
-
10
20 Aralık 2007
-
11
20 Aralık 2012
Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez, İstanbul'da beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.
-
12
20 Aralık 2016
Asya ile Avrupa’yı deniz tabanının altından karayoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.
-
13
20 Aralık 2016
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krize çözüm bulmak için yapılacakların belirlendiği ortak bir bildiriyi kabul ettiklerini açıkladı.
-
14
20 Aralık 2017Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine katıldığı iddia edilen 15 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.