20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler

Mübarek cuma gününün gelmesiyle, bu hafta da hayırlı cumalar etiketiyle sosyal medyada paylaşılan cuma mesajları, birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşların Twitter(X), Facebook ve SMS paylaşımlarında yer alacak. Özellikle uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar için cuma mesajları örneklerini bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları...

20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler - 1

Bu haftanın cuma namazı öncesi sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve yakın dostlarına 'Hayırlı Cumalar' temennilerini iletmek isteyen kişiler, cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. Müslümanların ibadetlerini eda ettiği bu manevi günde anlamlı, hadisli, dualı ve ayetli cuma günü kutlama mesajlarıyla, sevdiklerinize ileteceğiniz güzel temennileri daha anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte, 20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler - 2

20 ARALIK 2024 CUMA MESAJLARI


Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler - 3

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun

20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler - 4

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler - 5

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

DAHA FAZLA GÖSTER