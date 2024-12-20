20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına öneriler
Mübarek cuma gününün gelmesiyle, bu hafta da hayırlı cumalar etiketiyle sosyal medyada paylaşılan cuma mesajları, birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşların Twitter(X), Facebook ve SMS paylaşımlarında yer alacak. Özellikle uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar için cuma mesajları örneklerini bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları...
Bu haftanın cuma namazı öncesi sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve yakın dostlarına 'Hayırlı Cumalar' temennilerini iletmek isteyen kişiler, cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. Müslümanların ibadetlerini eda ettiği bu manevi günde anlamlı, hadisli, dualı ve ayetli cuma günü kutlama mesajlarıyla, sevdiklerinize ileteceğiniz güzel temennileri daha anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte, 20 Aralık en güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları...