20 aylık bilanço: 100 binin üzerinde artçı deprem gerçekleşti

"ARTÇI SARSINTILARIN OLUŞMASI OLAĞAN"

"Bölgede stresin azalmasıyla ilgili 2 yılı da aşabilecek bir süre daha artçı sarsıntıların oluşması olağandır." ifadelerini kullanan Ünlügenç, Türkiye'deki deprem örnekleriyle durumu şöyle açıkladı:

"1930 yılında 7,2 büyüklüğündeki Hakkari depremi 218'inci günde 5,6 büyüklüğünde depremle yüz yüze kalmıştır. 1939 Erzincan depremi ise 7,9 büyüklüğünde meydana gelmiş ve bir yıl boyunca 4 ile 4,9 arasında sıkça sarsıntılar geçirmiştir. 1944 Bolu Gerede depremi 7,2 büyüklüğünde yaşanmış, 83'üncü gün 5.5, 241'inci gün 5.5, 259'uncu gün 5,2 büyüklüğünde artçılar olmuştur. 1964 Balıkesir Manyas depremi ise 7 büyüklüğünde olmuş, 148'inci gün 5.6, 149'uncu gün de 4,5’lik artçılar üretmiştir.