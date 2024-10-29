20 aylık bilanço: 100 binin üzerinde artçı deprem gerçekleşti
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğu belirlendi. Uzmanlar, 20 ay içerisinde deprem bölgesinde 100 binin üzerinde artçı sarsıntı olduğunu açıklayıp artçı depremin 2 yıl daha sürmesinin olağan olduğunun altını çizdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 27 Ekim günü saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından 6 saatte en büyüğü 3,3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı yaşandı.