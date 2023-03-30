20 bin TOGG T10X sahibini buldu: (TOGG kura sonucu ve isim listesi yedek-asil sorgulama ekranı)

Togg ön siparişi ardından kura heyecanı yaşandı. 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve TOGG web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılmaya hak kazanan 177 bin 467 kişi arasında kura çekilişi yapıldı. Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen büyük çekiliş, 29 Mart Çarşamba günü canlı yayında gerçekleştirildi.
Çekiliş sonuçları 29 Mart Çaramba günü saat 22.30'da Togg'un resmi internet sitesinden açıklandı. Resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "T10X için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi http://Togg.com.tr adresinde ve Trumore uygulamasında yayında." denildi. Kura sonuçları için tıklayın.
Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturuldu.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.
Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.
Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.