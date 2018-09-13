20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti (AFAD önünde kuyruk oluştu)
DHA, Anadolu Ajansı
Kastamonu kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Sağanak ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 ev hasar gördü. Araç ve evlerinde zarar meydana gelenlerin başvurusu nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluştu.
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1Kastamonu'da bugün saat 18.05'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı.
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2Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu.
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3Sağanak ve dolu nedeniyle araç ve evleri zarar gören vatandaşlar, AFAD İl Müdürlüğüne zararlarının giderilmesi istemiyle başvuru yapıyor.
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4Başvuruların çok olması nedeniyle müdürlük önünde uzun araç kuyruğu oluştu.
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5Evinde hasar oluşan Akif Kahraman, her şeyin 10 dakika içinde olup bittiğini söyledi.
Yağışın kesilmesinin ardından dışarı çıkıp baktığında evinin çatısında zarar olduğunu gördüğünü belirten Kahraman, "Kiremitler kırılmış, güneş enerjisi sistemi zarar görmüş. AFAD İl Müdürlüğüne gelerek zararımızın karşılanması için dilekçe verdim" dedi.
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"370 ARAÇ İLE 90 EV HASAR GÖRDÜ"
Kastamonu Valiliği, dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 evde hasar meydana geldiğini, 170 köyde de elektrik kesintisi yaşandığını açıklamıştı.
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7İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) vatandaşların hasarlarına ilişkin bilgilerin bu kuruma bağlı Kriz Merkezinde toplandığı belirtilen açıklamada, "Toplanan bilgiler doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14 Eylül günü saat 08.30 itibarıyla, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir" ifadesine yer verilmişti.
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