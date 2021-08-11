20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti

Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezi adeta göle döndü. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, onlarca araç yolda kaldı.

İHA - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 06:12

20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 1
Malatya'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 2
Yağış nedeniyle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde trafik durma noktasına gelirken, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde bir çok araç yolda kaldı.
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 3
Yolda kalan araçlar nedeniyle çevre yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoldan çıkan bazı araçlar kazaya karıştı.
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 4
Sağanak yağış kent genelinde yer yer etkisini sürdürürken trafik, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 5
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 6
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 7
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 8
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 9
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 10
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 11
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 12
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti - 13

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