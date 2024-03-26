20 haneli köyde akraba muhtarlar yarışıyor: "Belki eşi bana oy verecek"
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı 20 kayıtlı seçmenin bulunduğu Sarıçayır Mahallesi'nde akraba olan muhtar adayları yarışıyor. Seçimde yeniden aday olan mahalle muhtarı Mehmet Elçi, amcasının oğlu Mustafa Elçi ile dayısının oğlu Ahmet Doğru ile yarışacak. Muhtar adayları arasında rekabet birbirlerinden ve mahalleliden oy isteyerek devam ediyor.
Yerel seçimlere 5 gün kaldı.
Kepsut ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal 8 haneli Sarıçayır Mahallesi'nde kayıtlı 20 seçmen, 3 muhtar adayıyla 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor.