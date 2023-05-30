20 il için sağanak yağış uyarısı!

Mayıs ayının son günlerinde ülke genelinde sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün de 20 ilde sağanak yağış görülecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 2

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 3

Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 4

Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 5

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu uyarıda bulundu.

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 6

30 MAYIS SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 7

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 8

1 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 9

2 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı! - 10

3 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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